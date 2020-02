Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 16 febbraio

Ecco in rassegna le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, 16 febbraio: tutte le aperture

Oggi è il grande giorno: Inter e Lazio questa sera sono pronte a darsi battaglia per cercare di dare forma al sogno Scudetto.

Le prime pagine dei principali sportivi di oggi infatti sono tutte per questo big match: la Gazzetta dello Sport intervista Vieri sulla volata a tre ed ha detto la sua sulla partita dell’Olimpico di questa sera, in taglio basso il risultato dell’anticipo di ieri sera; il Corriere dello Sport pensa che il risultato di stasera possa definitivamente dire chi non è tagliato per stare al passo della Juventus. Tuttosport invece si estranea dal faccia a faccia tra Lazio ed Inter e dedica maggiore spazio alla verità di Guardiola e di spalla la vittoria dell’Atalanta contro la Roma in ottica Champions.