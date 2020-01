Lazio, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 25 gennaio

La rassegna stampa delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi: le notizie di oggi 25 gennaio 2020

Le prime pagine dei principali sportivi di oggi sono tutte incentrate sugli ultimi colpi sbalorditivi di mercato dell’Inter, uno chiuso proprio nella giornata di ieri: Eriksen è un nuovo giocatore nerazzurro.

La Gazzetta dello Sport titola: «ErikSi», definendolo il nuovo colpo per lo Scudetto. Poi spazio in taglio alto anche per la vittoria del Milan. Tuttosport incorona come regine del mercato invernale, le squadre di Conte e di Sarri visto che si stanno prendendo tutto. Il Corriere dello Sport non poteva non dedicare maggior spazio al’ormai ex Spurs e al passaggio di Politano a Napoli. Una menzione viene fatta anche a Rebic che ha deciso le ultime due vittorie rossonere.