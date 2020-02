Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 15 febbraio

Ecco in rassegna le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi,15 febbraio: tutte le aperture

Nella serata di ieri è scoppiato lo scandalo che ha coinvolto il Manchester City ed ha decretato l’esclusione dalle coppe europee per due stagioni.

Le prime pagine di oggi dei principali quotidiani sportivi nazionali parlano proprio di questo. La Gazzetta dello Sport apre infatti chiedendosi ora quali saranno le scelte di Guardiola, ed in secondo piano viene messo il possibile ritorno di Pogba alla Juventus. Tuttosport da ampio spazio all’apertura del Polpo Paul al ritorno in Italia, con il caso City in taglio alto. di spalla spazio anche alle verità di Mazzarri. Il Corriere dello Sport dedica lo spazio principale alla Serie A, parlando di Cristiano Ronaldo ma anche della Roma che va a Bergamo e dello scontro Immobile-Lukaku.