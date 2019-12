Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 7 dicembre

Ecco in rassegna stampa le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, 7 dicembre

Mentre la Lazio aspetta la Juventus all’Olimpico, la Roma ha fatto visita all’Inter tra le mura di San Siro. Un incrocio di destini delicato che potrà dire qualcosa in più sulle ambizioni delle quattro squadre, in campionato. E proprio con il risultato di ieri tra nerazzurri e giallorossi (0-0) si aprono i quotidiani di oggi: «Frenati. Un’ottima Roma ferma la corsa dell’Inter» titola il Corriere dello Sport.

Spazio anche per il big match di questa sera: «Sarri, esame Ciro». Il passo falso della squadra di Conte concede alla Juventus la chance per tornare in vetta alla classifica: «Juve, notte sorpasso», recita Tuttosport.

