Lazio Primavera: vittoria all’esordio e ritorno di Sana Fernandes. I dettagli anche di calciomercato sui biancocelesti

La Lazio Primavera ha iniziato nel migliore dei modi il nuovo campionato, superando il Bologna per 1-0 nella gara disputata ieri. A decidere l’incontro è stata una prodezza di Sana Fernandes, attaccante portoghese classe 2006, rientrato a Formello dopo un’esperienza di un anno in Eredivisie con il NAC Breda. Il giovane talento, noto per velocità e tecnica sopra la media, si è subito messo a disposizione del tecnico Stefano Punzi, allenatore biancoceleste alla guida della squadra giovanile da due stagioni.

Il ritorno di Sana Fernandes a Formello

Dopo la parentesi in prestito nei Paesi Bassi, Sana Fernandes è tornato a vestire la maglia della Lazio Primavera. La sua rete, un destro potente e preciso, ha regalato ai biancocelesti i primi tre punti della stagione. Un ritorno importante per una rosa composta in gran parte da calciatori Under 18 e che, a causa del blocco del mercato imposto alla società, non ha potuto rinforzarsi durante l’estate.

La scelta della società

Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, la Lazio ha deciso di trattenere il giovane portoghese, rifiutando le numerose offerte ricevute nelle ultime settimane. Proposte che avrebbero potuto permettere a Fernandes di proseguire il proprio percorso di crescita in altre realtà, ma che la dirigenza ha preferito declinare. La motivazione è chiara: con il mercato bloccato, il club non può permettersi di perdere un elemento di qualità e prospettiva.

Un campionato da protagonista

Per Sana Fernandes, il campionato Primavera rappresenta un ritorno alle origini. Solo un anno fa aveva lasciato questa categoria per tentare il salto nel professionismo, ma ora sarà chiamato a guidare l’attacco biancoceleste e a fare da punto di riferimento per i compagni più giovani. La sua esperienza internazionale, unita alle doti tecniche, potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni della squadra.

Obiettivi e prospettive

La vittoria contro il Bologna non è solo un buon inizio, ma anche un segnale di compattezza e determinazione. Con un gruppo giovane e motivato, e con un talento come Sana Fernandes in prima linea, la Lazio Primavera punta a disputare un campionato di vertice, nonostante le difficoltà legate al blocco del mercato.