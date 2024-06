Lazio Primavera, ufficiale il cambiamento del regolamento: TUTTE le novità. Gli ultimi aggiornamenti sul campionato

Ufficiale il cambiamento del regolamento del campionato Primavera. Si passerà all’under 20, che permetterà ai 2005 di giocare senza essere considerati fuoriquota. Come spiega Il Corriere dello Sport, non ci saranno restrizioni numeriche e sarà possibile utilizzare un solo fuoriquota, che però non potrà scendere in campo nelle ultime cinque giornate della regular season e nei playoff. Quest’anno, per esempio, è stato il turno di Gonzalez nella Lazio.

All’interno della distinta, invece, almeno 8 giocatori su 22 dovranno essere italiani e almeno 8 dovranno essere ‘local’ (cioè che hanno già giocato almeno 2 stagioni in Italia). Questa è lista dei 2005 presenti nella rosa biancoceleste della scorsa stagione: Magro, Di Tommaso, Nazzaro, Milani, Bordon, Zazza, D’Agostini, Dutu e Sardo. In caso di conferma, tutti potranno ancora essere impiegati da Sanderra senza problemi.