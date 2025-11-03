Lazio Primavera, assenza pesante: Bordoni fermato dal giudice sportivo, niente Sassuolo per il capitano

Lazio Primavera, che tegola per i biancocelesti! Bordoni squalificato per diffida, salterà la sfida contro il Sassuolo

La Lazio Primavera torna a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive, strappando un pareggio per 1-1 al Fersini contro il Milan. I biancocelesti erano passati in vantaggio con Munoz, ma la risposta rossonera è arrivata subito con Scotti. Decisivo poco dopo l’intervento di Bosi, bravo a respingere un rigore calciato centralmente da Mancioppi.

Il punto conquistato interrompe la striscia negativa e ridà fiducia alla squadra di Punzi, che nel prossimo turno di Primavera 1 sarà chiamata ad affrontare il Sassuolo. Una sfida importante per consolidare la classifica e ritrovare continuità di risultati.

Il tecnico, però, dovrà fare a meno del capitano Tommaso Bordoni. Il difensore, ammonito per il fallo che ha portato al rigore concesso al Milan, era diffidato e con il quinto giallo scatterà la squalifica automatica. Salterà così l’ultima gara prima della sosta per le nazionali.

