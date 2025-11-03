Lazio Napoli Women: ecco dove vedere la sfida in tv e streaming! Tutti i dettagli

Lazio Napoli Women: ecco dove seguire la partite delle biancocelesti. Tutte le info sulla diretta tv e streaming

La Lazio Women ha subito un’altra battuta d’arresto al rientro dalla sosta, cadendo contro il Milan e scivolando così al quarto posto in classifica. Dopo il ko con la Juventus, si tratta della seconda sconfitta in questo avvio di campionato, ma non c’è tempo per fermarsi: la squadra di Grassadonia deve subito reagire.

Il calendario non concede tregua e domenica 9 novembre, al campo Fersini, le biancocelesti affronteranno il Napoli in una sfida di grande importanza. Sarà l’occasione per rialzare la testa e dimostrare carattere, cercando di ritrovare punti e fiducia davanti al proprio pubblico.

Il match avrà inizio alle ore 15 e sarà trasmesso in diretta su Dazn. Gli appassionati potranno seguirlo anche in streaming, sia live che on demand, tramite l’app o il sito ufficiale della piattaforma.

