Lazio Primavera, Sardo nel mirino di tanti club: ecco cosa vuole fare la società biancoceleste. Le ultimissime

Il club capitolino vuole blindare Jacopo Sardo, protagonista assoluto dell’ultima stagione della Primavera di Sanderra. La società proverà a convincerlo in extremis, visto che senza un accordo si libererà dal 1° luglio.

Per trattenerlo bisognerà fare i conti con le proposte dall’estero (Saarbrücken, squadra satellite di Amburgo e Leverkusen) e dall’Italia (Fiorentina, Roma, Empoli, Milan e Lecce in A, Palermo, Cesena, Catanzaro e Sudtirol in B). Intanto però, come riporta Il Corriere dello Sport, il giocatore è stato convocato dall’Italia U-19 per l’ultimo raduno prima degli Europei.