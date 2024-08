Lazio Primavera, Sanderra: «Vittoria che ci fa bene. Vi dico cosa abbiamo sbagliato». Le parole dell’allenatore biancoceleste

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club biancoceleste, Stefano Sanderra ha parlato dell’esordio in campionato della sua Lazio Primavera. Di seguito le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Abbiamo difeso bene con reparti stretti, abbiamo giocato corto, ma c’è tanto da migliorare. Abbiamo da lavorare sulla struttura. Questa è stata una vittoria che ci fa bene, ma che ci deve far rimanere coi piedi per terra. Noi guardiamo al gioco e al miglioramento collettivo. Abbiamo messo la partita in discesa, ma abbiamo sbagliato a non chiuderla. Siamo una squadra che a livello di gruppo deve integrarsi bene. Quello che non mi è piaciuto è che negli spogliatoi alla fine non c’è stata esultanza. Bisogna sempre scaricare la gioia. Non è scontato venire a vincere qua. Gli attaccanti, quando uniscono qualità offensiva e difensiva ,la quadra ne giova. Balde è un 2004 reduce da un infortunio, deve giocare, già sarebbe dovuto esseresu palcoscenici diversi. Ha qualità, se si leva da dosso la pigrizia che lo trattiene diventa completo. Ho parlato con Munoz, ha qualità, sa giocare. Dobbiamo rinforzarci, la società lo sa, per fare un campionato degno. Il cammino è lungo».