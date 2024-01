Lazio Primavera, al Fersini arriva il Cagliari: quando e dove vedere il match dei ragazzi di mister Sanderra

Una domenica piena di Lazio quella di oggi, 14 gennaio. Aspettando sia la squadra di Sarri che quella femminile, la giornata tutta biancoceleste comincia alle ore 11. I ragazzi di Sanderra ospitano allo stadio Mirko Fersini il Cagliari.

La sfida con i sardi può essere l’occasione di ripartire dopo la brutta sconfitta con l’Inter capolista. Dopo 16 turni, la classifica è cortissima, e il margine per tornare in vetta c’è eccome. Per i tifosi laziali che volessero sostenere i giovani aquilotti, basta andare sul sito ufficiale della Lazio per poter assistere al match.