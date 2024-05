Lazio Primavera, Sanderra a Sportitalia: «Posta in palio NOTEVOLE ma abbiamo una strategia chiara»

Lazio Primavera, Stefano Sanderra ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro la Roma: le dichiarazioni

Intervenuto a Sportitalia, Stefano Sanderra, tecnico della Lazio Primavera, ha parlato così prima del derby contro la Roma:

PAROLE – «Partita dall’alta posta in palio e molto interessante. Incontriamo una squadra che ha gioco e qualità. Noi abbiamo le nostre armi, sarà una bella sfida. Rispetto al campionato? Nel calcio ogni partita è a sé, c’è sempre l’imponderabile, perché se seguiamo la logica e una razionalità per noi sarebbe molto difficile. Crediamo non tanto ai numeri ma nei nostri sentimenti e nella nostra voglia. Sono tutti fieri di questa squadra, speriamo di chiudere in bellezza. Tatticamente cercheremo non soltanto di difendere ma di riproporci con qualità e forza».