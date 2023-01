Lazio Primavera, Ruggeri: «Abbiamo dimostrato di essere forti, ora zero presunzione». Le parole del capitano biancoceleste

Fabio Ruggeri, capitano della Lazio Primavera, ha parlato così dopo la vittoria sul Perugia.

Siamo una squadra forte e oggi lo abbiamo dimostrato, siamo reduci da una bella striscia di risultati utili consecutivi. Conosciamo la nostra forza, grazie al lavoro del mister e al nostro atteggiamento quotidiano negli allenamenti stiamo riuscendo a dimostrare il nostro valore.

Ora non dobbiamo abbassare la guardia ed essere presuntuosi. Ci sono squadre di valore nel nostro campionato, lo dimostra il fatto che ci sono tante squadre in pochi punti. Ho ritrovato la condizione migliore, sono pronto per la parte conclusiva della stagione”