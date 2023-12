Lazio Primavera, Ruggeri prima del derby: «Emozione ed ansia. Rimbocchiamoci le maniche». Le dichiarazioni del capitano biancoceleste

Flavio Ruggeri, capitano della Lazio Primavera, ha parlato a Lazio Style Radio.

Le sue dichiarazioni: «Siamo concentrati e focalizzati sull’obiettivo, purtroppo nelle ultime tre partite non abbiamo raggiunto i risultati sperati ma ora abbiamo ricaricato le pile, siamo pronti ad affrontare questa partita. L’impegno in Youth League e anche quello in Coppa Italia ha sicuramente tolto delle energie, però non è un alibi da utilizzare. Abbiamo fatto due ottime gare, l’ultima sfortunata. Ci sta, ne abbiamo vinte tante altre al 90’, fa parte del gioco. Primo derby da capitano? Giocare una partita di questo calibro fa sempre bene, emozioni da una parte ma anche un po’ d’ansia che qualcuno può provare. Ma adesso c’è da rimboccarsi le maniche e affrontare una partita che può valere tanto in zona playoff».