Lazio Primavera-Roma 1-0, il derby è biancoceleste: decide Gonzalez su calcio di rigore la sfida stracittadina

Derby e 3 punti per la Lazio Primavera di Sanderra, che nella sfida valida per la 15^ del campionato Primavera, batte i cugini della Roma per 1-0.

Decisivo Diego Gonzalez, che dopo aver ottenuto un calcio di rigore, lo realizza anche, regalando la vittoria ai biancocelesti.