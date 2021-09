Lazio Primavera Reggina, Etienne Tare : «Questo è l’anno della rivalsa»

Etienne Tare ai microfoni di Lazio Style Radio ha commentato il match di Coppa Italia vinto contro la Reggina

Altra vittoria per la Lazio Primavera che batte la reggina in Coppa Italia e accede ai sedicesimi di finale. 2-0 il risultato finale grazie alla doppietta di Crespi. Al termine dell’incontro il capitano biancoceleste Etienne Tare è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue parole:

«L’anno scorso ci è servito da lezione perché è stato un anno difficile, questo è l’anno della rivalsa. Stiamo lavorando molto in questi giorni, loro si sono chiusi e aspettavano le ripartenze per farci male ma noi siamo stati bravi. Questo è un gruppo molto più unito rispetto all’anno scorso, c’è più entusiasmo e questo ci aiuta nelle partite. Calori ci mette la faccia, dice le cose come stanno e parla con tutti quanti. Questo unisce ancora di più il gruppo. Salernitana? Sarà una partita complicata ma sono convinto che faremo bene. Quest’anno non abbiamo paura di nessuno, l’obiettivo è tornare in Primavera 1. Cerchiamo di giocare come la prima squadra e muovere la palla velocemente, giochiamo con lo stesso modulo e quando saliamo siamo più preparati. Classifica? Non guardiamo le altre squadra, puntiamo su di noi e partita per partita cerchiamo di raggiungere il nostro obiettivo».