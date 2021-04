Lazio Primavera, Raul Moro suona la carica: «Vogliamo la coppa» FOTO

Raul Moro, con un post sul proprio profilo Instagram, ha suonato la carica per la finale della Coppa Italia Primavera tra Lazio e Fiorentina

Ormai siamo alla vigilia di un appuntamento importantissimo per la Lazio Primavera. Gli Aquilotti di Menichini, infatti, domani affronteranno la Fiorentina di Alberto Aquilani per la conquista della Coppa Italia di categoria. Sui social ha voluto suonare la carica il giocatore più in forma dei biancocelesti, Raul Moro, che sul proprio profilo Instagram ha condiviso un post di incoraggiamento per la squadra. Le sue parole.

«Domani ci crederemo e lotteremo per questa maglia. Vogliamo la coppa. Forza Lazio!».