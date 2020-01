Lazio Primavera, Raul Moro dice no alla convocazione con l’Under 18

Lazio Primavera, Raul Moro declina la convocazione con la Spagna Under 18 dopo le ottime prestazioni con la 17

Mistero Raul Moro: il classe 2002 rifiuta, in accordo con la Lazio, la convocazione con la Spagna Under 18. La chiamata era arrivata al giovane un paio di giorni fa, dopo che le belle prestazioni (sei presenze e due gol) nell’Under 17 avevano fatto parlare di lui. Lo stesso Moro era entusiasta per la decisione della sua nazionale e rimangono ancora da chiarire i motivi di questa declinazione.