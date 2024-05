Lazio Primavera, quante pretendenti per Sardo! Ecco l’ultimo club che si è fatto avanti. La situazione sul futuro del giocatore

Jacopo Sardo è uno dei nomi che spiccano nell’organico della Primavera Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, la lista delle pretendenti per il giocatore si fa sempre più fitta. L’ultima a aggiungersi è il City Football Group, che avrebbe l’appoggio del Palermo per un prestito.

Ci sono stati contatti nei mesi scorsi, ma un nuovo incontro potrebbe essere in agenda nelle prossime settimane. Nel frattempo, il giocatore sarà impegnato con la Nazionale Under 19 che disputerà l’Europeo di categoria a luglio in Irlanda del Nord.