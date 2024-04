Lazio Primavera, Gonzalez: «Partita difficile, ma abbiamo giocato bene» Le parole dell’attaccante biancoceleste

L’ attaccante biancoceleste Diego Gonzalez, all’ultima gara con l’U19, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo la vittoria della Lazio Primavera sul Lecce:

«Partita difficile, sapevamo che l’avversario era complicato e il mister ce l’aveva detto in settimana. Ma abbiamo giocato bene e abbiamo trovato la vittoria, quello che cercavamo. Sono gare difficili, ma siamo pronti e cerchiamo di arrivare più in alto possibile. È stata la mia ultima partita, sarò vicino ai compagni da fuori ma so che loro sono pronti per fare il meglio. Il mister e i compagni mi hanno aiutato molto a crescere e aiutare la squadra»