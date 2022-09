Notizie di mercato per quel che riguarda la Lazio Primavera: Pollini si è trasferito al Levico Terme in prestito.

In realtà il terzino è stato acquistato a titolo definitivo dall’Arzignano, club che milita in Serie C. Quest’ultimo ha però deciso di mandarlo a giocare. Il 2003 sarebbe potuto restare a disposizione di Sanderra come fuori quota, ma si è scelta un’altra strada.