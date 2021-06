Lazio Primavera, Calori: «Bisogna ritrovare fiducia e autostima»

L’allenatore della Primavera Calori ha commentato il ko dei biancocelesti contro l’Ascoli: queste le sue parole

L’allenatore della Primavera Calori ha commentato il ko dei biancocelesti contro l’Ascoli. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio:

«Il mio arrivo alla Lazio è stato improvviso, adesso il momento diventa decisivo. Adesso ci parleremo, vivremo insieme questi dieci giorni per prepararci al meglio in vista del Bologna. Oggi ho fatto esordire molti 2003, anche per risparmiare qulalche diffidato. In prospettiva, ho visto materiale interessante sul quale lavorare. Ora recuperiamo le forze ed aspettiamo la prossima partita in modo battagliero, mettendoci più lucidità”. Poi conclude: “Queste due partite contro Genoa ed Ascoli mi sono servite per capire che dobbiamo semplificare le cose, ora i ragazzi hanno bisogno di poche indicazioni ma precise, devono ritrovare fiducia ed autostima. Questa squadra ha dei valori importanti e lo ha dimostrato. Le sfide mi sono sempre piaciute e voglio trasmettere la mia carica a questa squadra