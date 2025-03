Lazio Primavera, leggerezza nel finale di Balde costringe i biancocelesti al pari con il Sassuolo

Lazio Primavera, una leggerezza in difesa impedisce ai biancocelesti di trovare la vittoria contro il Sassuolo: pari e rammarico

Pareggio con molto rammarico per la Lazio Primavera nella trasferta contro il Sassuolo. Sfida difficile per i biancocelesti che la sbloccano solo con il gol di Bordoni al termine di una mischia al 75′. Il primo gol del biancoceleste però non basta: nel recupero ingenuità di Baldè che abbatte Vedovati in area. Rigore che Knezovic converte in rete.

SASSUOLO LAZIO 1-1

Marcatori: 75′ Bordoni, 90+3′ Knezovic rig.

SASSUOLO: Scacchetti, Benvenuti G., Di Bitonto, Knezovic, Daldum (72′ Seminari), Weiss (78′ Sandro), Lopes, Minta (78′ Vedovati) , Barani, Frangella (72′ Moriano), Parlato. A disp. Viganò, Mazzetti, Benvenuti T., Macchioni, Negri, Tomsa, Cardascio. All. Bigica.

LAZIO: Renzetti, Bordon R., Bordon F., Di Tommaso, D’Agostini (87′ Sulejmani), Cuzzarella (79′ Balde), Bordoni, Serra (65′ Munoz), Farcomeni (87′ Ferrari), Zazza, Milani. A disp. Bosi, Gelli, Marinaj, Ciucci, Karsenty, Santagostino. All. Pirozzi.