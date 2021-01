Il tecnico della Lazio Primavera Menichini ha parlato della sfida di Youth League contro il Borussia M’Gladbach

Intervenuto ai canali ufficiali del club, Menichini, tecnico della Lazio Primavera, ha commentato il sorteggio di Youth League.

«Affronteremo il Borussia Monchengladbach in gara secca in Germania. Ci prepareremo, studiando al meglio i suoi punti di forza e punti deboli. Ci prepareremo al meglio per cercare di fare una bella figura. Casa o trasferta cambia poco, soprattutto per l’assenza di pubblico. Fuori casa ci esprimiamo meglio ma questo non vuol dire che possa essere un vantaggio».