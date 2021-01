La Lazio Under 19 ha conosciuto l’avversario di Youth League: sarà il Borussia Monchengladbach

L’avversario della Lazio Under 19 in Uefa Youth League è stato reso noto da qualche minuto. Non solo i grandi sono tornati ad affacciarsi alla massima competizione internazionale, la UEFA Champions League, ma anche i giovanissimi.

Nei trentaduesimi di finale di Youth League gli aquilotti affronteranno il Borussia Monchengladbach, in quello che è un vero e proprio en-plein di avversarie tedesche in stagione tra prima squadra e giovanili.