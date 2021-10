Oggi impegno in Coppa Italia per la Lazio Primavera, che sfida il Lecce in un match valido per i sedicesimi di finale

Oggi impegno in Coppa Italia per la Lazio Primavera, che sfida il Lecce in un match valido per i sedicesimi di finale. L’undici di Calori affronta a domicilio una squadra partecipante al campionato Primavera 1 e quindi non sarò una sfida semplice.

La vincente della sfida in terra salentina affronterà negli ottavi la temibile Juventus, una delle squadre favorite alla vittoria finale della competizione nazionale.