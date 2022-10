Lazio Primavera, la crisi continua. E Fabiani...

Prosegue imperterrita la crisi della Lazio Primavera di Sanderra: Fabiani furioso tiene la squadra lontana da Formello

La Lazio Primavera continua il proprio momento di crisi. Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, la terza sconfitta in 6 giornate e il nono posto in classifica con soli 7 punti conquistati hanno mandato su tutte le furie Fabiani.

Il dirigente continua a tenere lontano la squadra da Formello facendola allenare al campo Nicola Ferrucci di Campagnano. Un modo per punire i ragazzi di Sanderra e spingerli a cercare di invertire la rotta.