Lazio Primavera, ancora una sconfitta: l’Inter passa 2-0

Ancora una sconfitta per la Lazio Primavera. Ko casalingo con l’Inter per i ragazzi di Menichini, la cui classifica è sempre più preoccupante

Ancora una sconfitta per la Lazio Primavera. Ko casalingo con l’Inter per i ragazzi di Menichini, la cui classifica è sempre più preoccupante. 2-0 il risultato finale in quel di Formello in una gara con poche occasioni, decisa nel finale da due colpi di testa di Casadei.

Per i capitolini si tratta dell’ottava sconfitta di fila. Un ko che, dal punto di vista aritmetico, significa l’impossibilità di raggiungere la salvezza senza passare dai play-out. Spareggi che la Lazio disputerà contro una fra Bologna, Torino e Fiorentina nel caso in cui la riforma del campionato Primavera 1 dovesse passare al Consiglio federale.