Lazio Primavera, rimonta di cuore contro la Fiorentina: pareggio per 2-2 contro i viola nel match odierno di campionato

Soltanto un punto per la Lazio Primavera di Sanderra, che nel match casalingo contro la Fiorentina, pareggia in rimonta per 2-2.

Biancocelesti sotto di 2 gol nel primo tempo, che mettono in campo il cuore nel secondo e grazie alla doppietta di Sardo, recuperano le due reti e portano a casa un punto importante.