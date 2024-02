Lazio Primavera, Ruggeri amareggiato: «Meritavamo sicuramente qualcosa di più» Le parole del difensore biancoceleste

Intervistato nel post gara di Lazio Primavera-Fiorentina, Fabio Ruggeri, difensore biancoceleste, ha parlato cosi del pareggio:

RUGGERI- «Sicuramente meritavamo qualcosa in più, però dobbiamo cercare di limitare questi approcci sbagliati. Nei primi minuti non eravamo neanche partiti male, anche se come al solito riusciamo a prendere gol nei primi dieci minuti e questo ci destabilizza un po’. A lungo andare siamo riusciti a venire fuori e ci meritavamo qualcosa in più. Difesa a tre o a quattro? Sono scalate diverse. Forse preferisco a quattro perché ci abbiamo lavorato di più in queste partite, ma anche a tre riusciamo a esprimere il nostro gioco in modo brillante»

EPISODIO DUBBIO– «Rigore mancato? Non è il primo che non danno in questo modo, anche a Torino con la Juventus era successa la stessa cosa. Però purtroppo decidono di non assegnarli e ci ritroviamo penalizzati da questi episodi. Poi per carità, possiamo anche sbagliare, ma intanto… A livello di spogliatoio stiamo bene, per prendere le posizioni in alto sappiamo che dobbiamo dare qualcosa in più. Ora dobbiamo riazzerare la testa, passare il turno in Coppa Italia e poi affrontare il prossimo turno in campionato molto ostico