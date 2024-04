Lazio Primavera, ecco dove vedere il match contro il Cagliari: i dettagli in vista della sfida di domenica

La Lazio Primavera è chiamata a confermare il suo trend positivo. Quarto posto in classifica, ad oggi i biancocelesti sarebbero certi di un posto per i play off.

Mancano però 7 giornate ancora e la prossima gara si giocherà domenica 7 aprile alle 11.00 contro il Cagliari, allo Stadietto Giulini di Assemini. Il match sarà visibile attraverso la piattaforma S.S.Lazio.it.