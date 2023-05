Lazio Primavera, ecco cosa serve per centrare la promozione già oggi col Cosenza. Oggi contro i calabresi serve un punto per blindare il primo posto

Come riporta Il Corriere dello Sport edizione romana alla Lazio Primavera che oggi incontra il Cosenza alle 15.00, serve un solo punto per blindare il primo posto.

A due giornate dalla fine del campionato con 6 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. C’è grande attesa nell’ambiente biancoceleste per la promozione in Primavera 1. Ieri la squadra è andata in ritiro per mantenere alta la concentrazione e conquistare l’obiettivo . Oggi al Fersini saranno presenti anche il Dg Enrico Lotito e il Ds Fabiani pronti a festeggiare il traguardo stagionale. I due dirigenti in carica dalla scorsa estate vogliono agguantare l’obiettivo e programmare la prossima stagione.