Lazio Primavera, è 2-0 con il Pescara: decidono Crespi e Dutu

La Lazio Primavera supera 2-0 il Pescara grazie ai gol di Crespi e Dutu, arrivati entrambi nel secondo tempo.

Nel primo tempo sono in realtà gli abruzzesi a farsi prevenire, ma nella ripresa i biancocelesti cambiano registro e trovano le due reti nel giro di 10 minuti. Grande protagonista in entrambe le azioni Sana Fernandes. Terza vittoria consecutiva dunque per i ragazzi di Sanderra, arrivata su un campo comunque insidioso.