Lazio Primavera, domani in campo con il lutto al braccio contro lo Spezia

Domani la Lazio Primavera scenderà in campo con il lutto al braccio nel match di campionato contro lo Spezia

COMUNICATO – «La S.S. Lazio comunica che domani, in occasione della gara Lazio-Spezia, valida per il tredicesimo turno di Primavera 2, la formazione biancoceleste di mister Sanderra indosserà il lutto al braccio in ricordo e in memoria di Sinisa Mihajlovic».