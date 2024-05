Lazio Primavera, Di Tommaso: «Roma squadra forte tatticamente. Ecco cosa dobbiamo fare per vincere». Le parole del giocatore

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Leonardo Di Tommaso ha parlato della semifinale contro la Roma della Lazio Primavera. Queste le sue parole:

PAROLE – «Siamo orgogliosi di questo obiettivo. I play-off non sono finiti, ma sono orgoglioso di tutti perché stiamo facendo l’inverosimile e ora arriva la battaglia contro la Roma. La mentalità dà tanto, siamo ragazzi di 19 anni, abbiamo energia e lo mostriamo in campo. Il derby si affronta come ogni altra sfida, dovremo stare molto attenti perché sono una squadra forte tatticamente. Daremo tutto noi stessi. A livello fisico è tosta ma si stringe i denti, anche con piccoli dolori. Sto bene, quando ho tutto do tutto. Il derby sarà aggressivo, non ci possiamo permettere di aspettarli troppo. Ci possono fare male».