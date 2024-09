Lazio Primavera, il derby con la Roma NON si giocherà a Rieti: il COMUNICATO e la nuova sede della partita

Il derby tra Lazio Primavera e Roma non si giocherà più, come comunicato in precedenza, allo stadio Manlio Scopigno di Rieti, bensì al Mirko Fersini di Formello. Di seguito il comunicato della società:

COMUNICATO – La S.S. Lazio, rispetto a quanto precedentemente comunicato, rende noto che la gara Lazio-Roma, valida per il campionato Primavera 1 e in programma lunedì 16 settembre alle ore 17:30, sarà disputata allo Stadio Mirko Fersini di Formello.