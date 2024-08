Lazio Primavera Barraco: «Ricominciamo da ZERO, partendo dal NOSTRO CREDO»

Le parole di Dario Barraco, vice-allenatore della Lazio Primavera, alla vigilia della prima sfida contro l’Empoli

Inizia domani anche la stagione della Lazio Primavera in casa contro l’Empoli: di seguito le parole del vice allenatore Dario Barraco a LSC.

PAROLE – «Sicuramente il segreto è di ricominciare da capo: dimenticare tutto quello che è successo finora, che fa piacere, però poi pulirlo subito dalla mente noi e i ragazzi, che lo hanno capito. Oggi inizia una nuovo anno e un nuovo ciclo di ragazzi. Ricominciamo da zero, testa bassa e lavorare e saremo pronti. Prima del Messico abbiamo avuto poco tempo per lavorare, ma ci siamo soffermati sul nostro credo: la difesa a 4, tutti pronti al sacrificio, punte comprese, per dare una mano. Poi una volta recuperata palla in fase di possesso il lavoro sugli esterni, dei terzetti, con le imbucate delle mezzali e degli attaccanti. Abbiamo ripreso il nostro credo. Con l’Empoli saranno le prime battute, sarà un’incognita per tutte. Giochiamo contro una squadra storicamente forte nei settori giovanili, noi andremo a fare la nostra partita, daremo il massimo e per quello che sarà saremo contri».