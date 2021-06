Lazio Primavera, brutto esordio per Calori: pesante ko contro il Genoa

Esordio amaro per Calori sulla panchina della Lazio Primavera: pesante sconfitta contro il Genoa per i biancocelesti

Parte male l’avventura di Alessandro Calori sull’avventura della Lazio Primavera. I biancocelesti infatti perdono 5-0 sul campo del Genoa. Come si intuisce dal risultato, la partita non è mai stata in discussione.

Estrella e Gjini aprono le danze nella prima frazione, mentre Serpe, Dumbravanu e Konig chiudono il discorso e fissano il risultato nella ripresa. Sconfitta indolore ai fini della classifica per la Lazio, già con la testa ai play-out, unica speranza e via possibile per ottenere la salvezza