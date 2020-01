Lazio Primavera, cambiato l’orario della sfida col Bologna

Lazio Primavera, cambiamento di orario per la sfida di campionato di domenica 12 gennaio contro il Bologna di Troise

Questo fine settimana torna in campo la Lazio Primavera: due le vittorie consecutive incassate alla fine del 2019 e i ragazzi di Bonatti ricominciano il loro cammino la prossima domenica. La Lega Serie A TIM ha comunicato la variazione di orario del match allo Stadio Biavati, valido per la quattordicesima giornata della Primavera 1 TIM. Il fischio d’inizio è fissato per le 14 e non più per le 14:30