Lazio Primavera, Bordoni: «Sto trovando continuità, lavoro duro e sono contento; oggi bella gara, il vento? Un po’ ha condizionato»

Lazio Primavera, le parole di Tommaso Bordoni dopo la vittoria contro l’Atalanta: «Bella gara, anche se condizionato dal vento»

Tommaso Bordoni, difensore della Lazio Primavera, ha parlato dopo la vittoria dei biancocelesti contro l’Atalanta che porta la squadra di Pirozzi ad un punto dal sesto posto, valido per i playoff. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE – «La partita è stata bella anche se condizionata dal vento, il primo tempo avevamo il vento a favore, nel secondo ci siamo compattati da squadra vera difendendo il risultato all’ultimo minuto. Il vento? Più si alzava la palla più rimaneva ferma, era difficile leggere le traiettorie. Quest’ultimo periodo ho trovato continuità, sono contento: lavoro duro e cerco di aiutare sempre la squadra. Per me lavorare con la testa è fondamentale, sei avanti rispetto all’avversario: se sono concentrato e l’avversario no, io parto avvantaggiato».