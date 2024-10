Lazio Primavera, Bordon: «Il mio sogno? Arrivare più avanti possibile. Sto facendo il massimo tutti i giorni per arrivarci»

Le parole del giocatore a fine gara con la Samp. Ecco cosa ha detto

Al termine del match vinto contro la Sampdoria, Filipe Bordon, difensore della Lazio Primavera, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel.

PAROLE– Il mister ci insegna a guardare il modo di giocare delle altre squadre per essere il più cattivi possibili in campo. È importante saper interpretare più ruoli, così siamo a disposizioni del mister e di tutti e possiamo adattarci a diversi tipi di gioco. Iniziare bene il match è importante, bisogna fare subito gol. Stiamo lavorando tanto di testa per questo, per l’approccio e per non lasciare giocare gli avversari. Il mio sogno? Arrivare più avanti possibile. Sto facendo il massimo tutti i giorni per arrivarci. Vorrei arrivare in Serie A e magari in Champions League. Sento tanta fiducia nei miei confronti ed è importante che mi aiutino a migliorare spiegandomi dove sbaglio e come recuperare. Mi sento un leader di questa squadra, ma siamo tutti leader in questo gruppo. Prossima gara? Tutte le partite sono una guerra, il Cagliari è forte e lavoreremo per fare una grande partita. L’obiettivo quest’anno è arrivare ai playoff come la scorsa stagione.