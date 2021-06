Lazio Primavera, 1-1 contro il Bologna: pareggio nell’andata dei Playout

La Lazio Primavera pareggia 1-1 in casa contro il Bologna nell’andata dei Playout: martedì prossimo il ritorno in Emilia

Termina qui la partita d’andata dei Playout per il campionato Primavera. La Lazio di Mister Calori pareggia 1-1 al Fersini del Centro Sportivo di Formello contro il Bologna: le reti di Sheu e Vergani.

La gara di ritorno andrà in scena martedì prossimo in Emilia e sarà decisiva per la permanenza in Primavera 1 di una delle due squadre. I biancocelesti ci proveranno lontani da casa.