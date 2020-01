Lazio Primavera, biancocelesti sconfitti anche dal Sassuolo

Lazio Primavera, altra sconfitta per i biancocelesti contro il Sassuolo nella gara valevole la sedicesima giornata di campionato

Altra sconfitta per la Lazio Primavera, lo stadio Mirko Fersini espugnato di nuovo: i ragazzi di Menichini hanno subito un 2-0 contro il Sassuolo di Turrini. I gol dei neroverdi arrivano da Aurelio al 35′ e Manara al 78′. E’ la quinta volta in stagione che i biancocelesti rimediano una sconfitta tra le mura di casa e in chiave classifica il Sassuolo raggiunge la Lazio a 17 punti. Il prossimo appuntamento per i laziali sarà contro il Pescara in programma sabato 1 febbraio alle 14:30.