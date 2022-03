Lazio Primavera, solo un pari contro l’Ascoli: è 1-1 al Fersini

Lazio Primavera, la squadra di Calori rimedia solo un pari contro l’Ascoli: dopo l’iniziale svantaggio, è Crespi a riportare la parità

Allo Stadio Mirko Fersini, la Lazio Primavera ha incontrato l’Ascoli per la 7ª giornata di ritorno del girone B. La squadra di casa è scesa in campo con l’obiettivo di dimenticare in fretta la pesante sconfitta col Cesena e rimettersi in carreggiata per riconquistare la vetta della classifica. Missione raggiunta a metà: i ragazzi di Calori hanno infatti rimediato solo un pareggio grazie all’eurogol di Crespi che, al minuto 39, ha risposto alla rete di Mazzei.

Sul finale, i biancocelesti hanno perso anche Ferro che, per somma di ammonizioni, ha dovuto lasciare il campo. Ora si aspetta il match del Cesena che, alle 14.30, sfiderà il Perugia.