Lazio Primavera, arriva il primo pareggio dell’anno col Bologna

Lazio Primavera, i biancocelesti rimediano un punto d’oro con il Bologna di Troise nella sfida di oggi sul campo Biviati 1

Finisce 0-0 il match tra la Lazio Primavera e il Bologna Primavera, giocato oggi allo stadio Biviati 1 e iniziato alle ore 14:30. I ragazzi di Menichini ottengono un altro punto d’oro dopo le vittorie con Napoli e Fiorentina. Il pareggio bolognose porta la Lazio all’ottavo posto in classifica a 17 punti e il Bologna di Troise staziona a 16 all’undicesimo posto. I piccoli biancocelesti ricominciano il loro 2020 in positivo per continuare la striscia di risultati utili iniziata a fine 2019.