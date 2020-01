Lazio, prima rete in Premier League per l’ex Pedro Neto

Lazio, prima rete in Premier League per l’ex biancoceleste Pedro Neto con la maglia del Wolverhampton contro il Watford

Il 2020 di Pedro Neto inizia più che bene: oggi ha segnato la sua prima rete in Premier League. L’attaccante portoghese adesso è tra le fila del Wolverhampton e la partita di questo pomeriggio rimarrà nella sua memoria per via del primo gol nel campionato inglese. L’ex biancoceleste ha realizzato una rete che però non fa portare a casa i tre punti per i Wolves: Pedro Neto infatti ha messo nel sacco la rete del 2-1 che ha comunque portato alla vittoria il Watford al Vicarage Road.