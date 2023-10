Lazio, preso l’aereo verso Sassuolo: le foto dei calciatori in volo

La Lazio ha preso l’aereo verso Reggio Emilia dove domani sfiderà il Sassuolo, ecco le foto dei giocatori in volo

Viaggio in aereo per i giocatori della Lazio. Come comunicato dalla stessa società biancoceleste su X (ex Twitter) il gruppo capitolino è decollato nel tardo pomeriggio di oggi dalla Capitale. Domani sera infatti, Ciro Immobile e i suoi affronteranno il Sassuolo tra le mura del Mapei Stadium.

Ecco le foto del volo pubblicate direttamente dal club.