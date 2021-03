Lazio, nel pomeriggio Lotito a colloquio con la squadra a Formello

Oggi, al termine dell’allenamento della Lazio nel Centro Sportivo di Formello, il presidente Lotito incontrerà la squadra

Un periodo molto difficile per la Lazio, in piena crisi di risultati. Nelle ultime 5 partite, infatti, gli uomini di Simone Inzaghi hanno raccolto solo una vittoria, perdendone 4. Per questo, la società ha deciso di intervenire per cercare di strigliare un po’ i giocatori.

Come riportato nella conferenza stampa dell’iniziativa A.MA.MI dal difensore Francesco Acerbi, questo pomeriggio, al termine dell’allenamento nel Centro Sportivo di Formello, il presidente Claudio Lotito incontrerà la squadra. Un discorso per cercare di risollevare il morale dei calciatori e per cercare di uscire tutti insieme da questo momento.