Questa sera Inzaghi taglierà il traguardo dei 21 gettoni in Europa d’allenatore. Dopo la partita con il Cluj, sarà il secondo allenatore più presente della storia della Lazio

Quarto anno di Lazio e terzo d’Europa per Inzaghi. Il suo score personale dice 20 panchine per una media punti di 1.60 a gara. Questa serata è molto importante per lui, perchè lo catapulterà al secondo posto nella classifica degli allenatori della Lazio con più presenze in Europa.

STATISTICHE – Davanti a Simone c’è solo il suo ex allenatore Sven Goran Eriksson, che con l’aquila al petto ha conquistato la Coppa delle Coppe e la Supercoppa europea. Le panchine dello svedese sono 43, con una media punti di 1.98 a partita. L’augurio per Inzaghi è che riesca a superare Eriksson, non solo nel numero di panchine, ma anche di trofei. Ecco la classifica stilata da Lazio Page: