Lazio, presente un biancoceleste nella «Top of the Tops» della Lega VIDEO

Lazio, presente anche un biancoceleste nel video celebrativo della Lega Serie A sulle statistiche dell’ultima giornata di campionato

Flash? No è Milinkovic: il numero 21 biancoceleste ha corso più di tutta la Serie A nell’ultima giornata di campionato. Sul profilo Twitter della Lega infatti è stato pubblicato un video con i «Top of the Tops» della ventunesima giornata e Sergej figura fra loro. Il sergente è il giocatore che ha macinato più chilometri in campo, ben 18,898. Premiati anche i romanisti Dzeko e Mancini: il primo per maggior numero di tiri e il secondo per il numero di passaggi riusciti. Ecco di seguito il video completo:

Here are #SerieATIM protagonists of Matchday 21 according to our official statistics. ⁰It’s Top of the Tops time! 🔝💪#WeAreCalcio pic.twitter.com/XRMQc8H78r — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 28, 2020